Чемпион мира рассказал, что использует кнопочный телефон

Звезда российского фигурного катания Алексей Ягудин признался ведущей Алле Довлатовой в беседе на "Русском радио", что предпочитает смартфонам обычный кнопочный телефон. По его словам, порой над этой привычкой иронизируют коллеги, но сам Олимпийский чемпион к сарказму равнодушен и чувствует себя комфортно.

Как рассказал спортсмен, в его понимании телефоны нужны исключительно для звонков. "Для более углубленной работы у меня есть айпад", – известил Ягудин, перечислив плюсы кнопочного аппарата. "Не страшно потерять, батарейка держится по полгода, наличие двух сим-карт, фонарик", – уточнил фигурист.

Алексей рассказал, что вообще не особо жалует социальные сети – например, он однозначно не любитель ставить лайки. Но порой чемпион все-таки оставляет записи на своих страницах. Так, в прошлом году у себя в "Инстаграме" Ягудин прокомментировал допинговый скандал, заступившись за соратников, лишенных флага и гимна.