Красотка, боровшаяся за бывшего мужа Анны Седоковой, провела на границе много часов

Полина Субботина застряла на границе между Италией и Швейцарией. Девушка должна вернуться в Милан, чтобы потом улететь в Россию. Въехать на территорию государства оказалось непросто из-за коронавируса.

На границе между странами участница "Холостяка" провела почти десять часов, однако смогла въехать в Италию без всяких тестов. Связь с Полиной была временно потеряна, но обо всем происходящем телезвезда рассказывала в "Инстаграм".

Субботина поделилась на видео, что их долго держали на границе, а потом полицейские и вовсе намекнули на возможность закрытия границ с Италией.

"Паника присутствует, это факт. Вся тема в том, что очень много туристов, очень много приездов, всех проверяют. Границы закрыты, и Полина там чуть ли не десять часов стояла, чтобы вообще в Милан попасть", – цитирует E1.ru слова подруги актрисы.

Полина Субботина стала известна зрителям после участия во втором сезоне шоу "Холостяк". На проекте она боролась за сердце Максима Чернявского – бывшего мужа Анны Седоковой.