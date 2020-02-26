Утяшева в мини попрыгала на кровати
Ляйсан Утяшева упала на кровать в черных мини-шортах и футболке после прыжка. Таким видео из Парижа поделилась телеведущая – она показала, как собиралась на показ известного бренда, куда ее пригласили.
На видео Утяшева продемонстрировала весь процесс от начала сборов до конца мероприятия. Сначала звезда предстала с маской на лице в одном халате и с полотенцем. Затем телеведущей делали укладку и макияж. Утяшева похвасталась сменой имиджа – теперь вместо длинных локонов у гимнастки короткие светлые волосы.
В следующем кадре звезда прыгала на кровати с криками "Ура". На ней был черный наряд – короткие шорты и футболка. Затем Утяшева приступила к выбору одежды и аксессуаров. На показ она пошла в коротком блестящем платье черного цвета с вырезом, который доходил практически до пупка. Также телеведущая надела шубу и туфли с необычным каблуком.
"Я готова сегодня к шоу. Наша девочка стала взрослой", – поделилась впечатлениями перед мероприятием Утяшева. Гимнастку сняли до и после показа – Ляйсан позировала перед фотографами и общалась с гостями. "Ощутила себя настоящей золушкой! – написала она под видео. Атмосферно... Дерзко... Смело".
На такой ролик бурно отреагировали в Сети. Образ гимнастки понравился не всем, кто-то раскритиковал ее за новую прическу, а кто-то – за макияж: "Убрали индивидуальность, зачем?", "На мой взгляд макияж не очень, очень худая, ноги вообще ужас", "А что с волосами случилось? Они отвалились после осветления?".
Однако поклонники Ляйсан ее публикацию оценили. Видео показалось подписчикам интересным, а звезда получила множество комплиментов по поводу своего внешнего вида: "Очень красивая и ты очень яркая личность, с большим удовольствием смотрю твои видео", "Шикарная женщина", "Огонь", "Очень красиво, образ супер, все так в меру и все с таким шиком. Браво".
Ранее в Сети появилась фотография Утяшевой без макияжа: поклонники гимнастки увидели, как она выглядит на самом деле.
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