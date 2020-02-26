Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Утяшева в мини попрыгала на кровати

Утяшева в мини попрыгала на кровати
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гимнастка показала свои развлечения в Париже

Ляйсан Утяшева упала на кровать в черных мини-шортах и футболке после прыжка. Таким видео из Парижа поделилась телеведущая – она показала, как собиралась на показ известного бренда, куда ее пригласили.

На видео Утяшева продемонстрировала весь процесс от начала сборов до конца мероприятия. Сначала звезда предстала с маской на лице в одном халате и с полотенцем. Затем телеведущей делали укладку и макияж. Утяшева похвасталась сменой имиджа – теперь вместо длинных локонов у гимнастки короткие светлые волосы.

В следующем кадре звезда прыгала на кровати с криками "Ура". На ней был черный наряд – короткие шорты и футболка. Затем Утяшева приступила к выбору одежды и аксессуаров. На показ она пошла в коротком блестящем платье черного цвета с вырезом, который доходил практически до пупка. Также телеведущая надела шубу и туфли с необычным каблуком.

"Я готова сегодня к шоу. Наша девочка стала взрослой", – поделилась впечатлениями перед мероприятием Утяшева. Гимнастку сняли до и после показа – Ляйсан позировала перед фотографами и общалась с гостями. "Ощутила себя настоящей золушкой! – написала она под видео. Атмосферно... Дерзко... Смело".

На такой ролик бурно отреагировали в Сети. Образ гимнастки понравился не всем, кто-то раскритиковал ее за новую прическу, а кто-то – за макияж: "Убрали индивидуальность, зачем?", "На мой взгляд макияж не очень, очень худая, ноги вообще ужас", "А что с волосами случилось? Они отвалились после осветления?".

Однако поклонники Ляйсан ее публикацию оценили. Видео показалось подписчикам интересным, а звезда получила множество комплиментов по поводу своего внешнего вида: "Очень красивая и ты очень яркая личность, с большим удовольствием смотрю твои видео", "Шикарная женщина", "Огонь", "Очень красиво, образ супер, все так в меру и все с таким шиком. Браво".

Ранее в Сети появилась фотография Утяшевой без макияжа: поклонники гимнастки увидели, как она выглядит на самом деле.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей