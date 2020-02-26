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Цымбалюк взбесилась из-за нападок коллеги

Цымбалюк взбесилась из-за нападок коллеги
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Бывшая жена Джигарханяна посоветовала режиссеру вести себя более скромно

Виталина Цымбалюк-Романовская, ранее занимавшая кресло руководителя Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, взъелась на нового режиссера-постановщика Сергея Виноградова из-за оскорбительного комментария в "Комсомольской правде", где тот называл экс-директора "этой дамочкой", утверждая, что продажи билетов после ее ухода выросли в разы.

"Самое главное, что качество театра сильно падало, мы превращались в местечковый, пошловатый музыкальный театрик", – рассказал изданию Виноградов.

Свой ответ коллеге бывшая супруга Джигарханяна разместила у себя в "Инстаграм".

На фото Виталина в вечернем платье, вызывающе улыбаясь, опирается на полупустые театральные ряды. "В "Комсомолке" снова полезли против меня какие-то испражняющиеся зловониями существа – особенно впечатлили сотрудники театра", — такими словами начала Цымбалюк гневную отповедь.

К публикации прикреплена иллюстрация – снимок проданных накануне спектакля театральных мест. 

"Я бы постеснялась при таких "успехах" пиариться столь унизительным способом. Не получается быть успешными – ведите себя скромно, в сфере культуры работаете, как-никак. Всем хорошего дня! Никогда не оскорбляйте людей – это стАрит и глупит", – отметила экс-жена легендарного режиссера.

"Виталина! Вы молодец...держите удары достойно... Так пусть пишут и говорят про Вас, что хотят", "Не перестаю восхищаться умением формулировать мысль", "Офигеть заполняемость зала!", – поддержали женщину подписчики. Правда, не все оказались единодушны в участии к Виталине. Некоторые упрекнули ее за несоответствие тому уровню, который необходим руководителю для успеха театра у зрителей.

Ранее прессе стало известно, что сын Армена Джигарханяна сцепился с бывшей мачехой, обвинив ее в неискренности и лицемерии. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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