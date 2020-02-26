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Толкалина сверкнула загорелым декольте

Толкалина сверкнула загорелым декольте на пляже
Любовь Толкалина. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса пробежалась в купальнике

Любовь Толкалина отдыхает в Индии, радуя своих поклонников яркими фото и видео с океанских пляжей и нежными рассветными пейзажами. В инстаграм-историях звезда разместила ролик, где она бежит рано утром к океану. Открытый черный купальник позволил полюбоваться идеальным декольте звезды.

Компанию Толкалиной составила задумчивая корова. Видимо, животное тоже захотело принять солнечную ванну на золотистом песочке.

Актриса регулярно делится красочными кадрами из Индии, а подписчики то и дело восхищаются ее красотой. "Лучшие люди в лучшем месте", "Люба, Вам на этой фотографии 16!браво!", – написали поклонники звезды (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Любовь Толкалина часто показывает весьма откровенные фото в соцсетях. Актриса находится в великолепной физической форме. Недавно она продемонстрировала, что с легкостью справляется с самыми сложными асанами йоги и сделала мостик в обтягивающих штанишках. 

Валентина МАЙОРОВА

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