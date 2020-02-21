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Толкалина выгнулась в обтягивающих лосинах

Толкалина выгнулась в обтягивающих лосинах
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка похвасталась подтянутым телом

Любовь Толкалина часто занимается спортом – то, что актриса в отличной физической форме, она продемонстрировала на новом опубликованном снимке в "Инстаграм". Звезда встала на мостик в обтягивающих лосинах и топе. Фотографию Толкалина сделала на фоне зеленых деревьев – сейчас артистка отдыхает в Индии.

Подписчики Любови бурно отреагировали на такую публикацию. В Сети восхитились спортивной фигурой 41-летней актрисы: "Супемостик!", "Крутая", "Вы стройняшка", "Ничего себе!", "Умничка и красавица. Все фотографии одна лучше другой. Смотреть одно удовольствие. И все естественно, никакого самолюбования, как у многих других известных красавиц", "Как здорово!", "Пример единения человека с природой!", "Обалдеть, чего вытворяет эта ЛюбаЛюбовь".

Толкалина без стеснения демонстрирует свою фигуру в Инстаграм, зачастую удивляя подписчиков необычными образами и ракурсами. Актриса позировала и в пуховике, накинутым на купальник, и даже полностью обнаженной.

Ранее Любовь Толкалина снялась в платье с глубоким декольте, откуда едва не вывалилась грудь артистки.

Карина СИРАЗОВА

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