Знаменитость показалась в сексуальном платье

Знаменитая актриса Любовь Толкалина снова нарвалась на комплименты неравнодушной публики. Она выложила фото пятилетней давности, на котором продемонстрировала выдающиеся данные. И речь здесь вовсе не о таланте артистки.

На снимке Толкалина предстала в длинном платье с открытыми плечами. Когда сияющая артистка наклонилась, чтобы застегнуть босоножки, оно чуть приспустилось, наполовину обнажив бюст Любови. Поклонники захвалили обворожительную звезду, отметив, что время над ней не властно.

"Чудные ножки", "Как роскошь Вам идет", "Вы такая красот",С каждым годом только краше, "Ох, хороша", "Ты прелесть. Любое фото – ты море огня и позитива, "Очаровашка", "Остается только восхищаться", "Ослепительна", "Время остановилось", "Восхищаюсь вами", "Вот ведь стройняшка", – написали под публикацией в Instagram фанаты (орфография и пунктуация авторские).

Напомним, ранее Толкалина изогнулась в трусах и пуховике.