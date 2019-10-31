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Толкалина в прозрачном костюме вышла на берег

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba
Известная актриса расслабилась после напряженной работы - прогулялась у моря, блистя голыми прелестями

Любовь Толкалина порадовала фанатов в соцсети эффектным смелым кадром. Звезда снялась на улице в прозрачном костюме, задумчиво глядя в камеру. Одной рукой она прикрыла часть голой груди, а другой – сокровенное интимное место.

"Именно такая картинка на ночь...",

– описала актриса изображение. И поделилась тем, как насыщенно провела время: "Снова целый день репетиций.. детских и недетских спектаклей... снова день жила для вдохновения и энтузиазма труда....фотосессии, телевидение, и даже научная историческая конференция". 

Затем, сообщив, что кадр сделан ее любимым фотографом, выложила стих. "Потому что сейчас перед сном ясно, что все это было ради того, о чем я словами не могу лучше, чем Арсений Тарковский", – пояснила Любовь.

Фанаты наверняка получили удовольствие от вида нежных прелестей, длинных ног и сексуальных изгибов бедер любимицы. Однако выразить свое восхищение не смогли – актриса закрыла комментарии, возможно, подумала, что не всеем понравится подобное откровение.

Любовь Толкалина не раз демонстрировала поклонникам стройное подтянутое тело. Недавно она расставила ноги в открытом купальнике, ранее полуголая обняла дерево и, искупавшись, показала клубничку.

Полина ДОРОЖКИНА
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