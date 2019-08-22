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"Рука где надо": Толкалину схватил за грудь чужой муж

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
На интимное место актрисы посягнул старый друг

Любовь Толкалина снялась со звездой фильмов "Любовь-морковь" и "Скорая помощь" Гошей Куценко. На фото они позировали, тесно прижавшись друг к другу. Мужчина правой рукой обнял спутницу за плечо, а левой без стеснения сжал ее грудь.

"И что? Хотите сказать, что он похож на Грозного?" – спросила актрисапод провокационным кадром, выложенным в Instagram.

 


Подписчики не остались равнодушны. Одни шутили:

"Бес в ребро... полагаю, он Вас держит за локоть, по-дружески!", "Длань свою он в нужном месте разместил", "Рука где надо! ", "Мне показалось, или Гоша Вас за сиську, стервец, схватил?", "Так неплохо он приспособился", "Мужик...он и в Африке мужик".

Другие обругали актера за бесцеремонность и упрекнули Любовь: "Бессовестное лысое чудовище", "Написано же на майке! Деспот!", "Чужой муж держит Вас за грудь! Вы заметили?!". Какой-то из фанатов Толкалиной приказал Куценко "руку с груди убрать". 

Были и те, кто восхитился парой. "Прекрасный дуэт!", "А вместе неплохо смотритесь", "Хорошенькие", – отметили такие.

Гоша Куценко женат. О личной жизни Любови Толкалиной ходят разные слухи. То судачат, что у нее роман с телеведущим Джоном Уорреном, то подозревают, что она уже несколько лет встречается с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым. 

Актеры снялись вместе в нескольких фильмах. В боевике "Антикиллер", Куценко исполнял роль майора полиции, а Толкалина играла его жену, затем была общая работа в сериале "Последний мент". Может, поэтому  актриса разрешет коллеге трогать себя в интимных местах, гадают поклонники...


  

Полина ДОРОЖКИНА
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