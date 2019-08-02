Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ждет крокодила": раздетая Толкалина застыла в воде

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Актриса развеселила поклонников очередным эффектным кадром

Любовь Толкалина показала, как ведет "очень важный разговор". В открытом купальнике она погрузилась в воду и, обняв руками ствол дерева, прижалась к нему и закрыла глаза. 

Поклонники отреагировали на это по-разному. Они шутили и восхищались(орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Она наверно ждёт кракодила", "Самый надежный парень!", "неповоротлив, но не сбежит", "А в это время из под его корней какой-то монстр выплывает", "Какие у вас всегда кадры получаются...В них красота...и невероятная тайна", "Вы очень красивая и настоящая!", "И пусть весь мир... подождёт... круто", "Вот на этом фото всамомделешняя русалка".       

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Толкалина проводит отпуск в поселке на границе Анапы. Фото снято на озере Сукко, которое еще называют Голубым и Кипарисовым. "Вокруг заповедный можжевеловый лес! Рай на земле!!", "Неземная какая-то красота на озере Сукко", – отметили подписчики в Instagram актрисы. Похоже, и ей самой там понравилось.

Любовь много путешествует по России. Не так давно она побывала на берегу другого озера – Тургояк. И там, сбросив одежду, нырнула в воду, а затем показала клубничку. Ранее на Куршской косе ветер распахнул ее летящее платье.

Кадры, которые Толкалина выкладывает в соцсети из тех мет, где путешествует, всегда находят отклик у подписчиков. Как-то она снялась на валуне у моря, одетая в абсолютно прозрачный наряд. До этого вид актрисы в прозрачном купальнике лишил фанатов дара речи...

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Латвии назвали "несчастьем" победу над фашистской Германией

Прибалтийский политик сделал очередное русофобское заявление

"От слабости локти кусают": США мстят России санкциями за Скрипалей

Американцы проболтались о втором пакете ограничительных мер против РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей