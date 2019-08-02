"Ждет крокодила": раздетая Толкалина застыла в воде

Актриса развеселила поклонников очередным эффектным кадром

Любовь Толкалина показала, как ведет "очень важный разговор". В открытом купальнике она погрузилась в воду и, обняв руками ствол дерева, прижалась к нему и закрыла глаза.

Поклонники отреагировали на это по-разному. Они шутили и восхищались(орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Она наверно ждёт кракодила", "Самый надежный парень!", "неповоротлив, но не сбежит", "А в это время из под его корней какой-то монстр выплывает", "Какие у вас всегда кадры получаются...В них красота...и невероятная тайна", "Вы очень красивая и настоящая!", "И пусть весь мир... подождёт... круто", "Вот на этом фото всамомделешняя русалка".

Толкалина проводит отпуск в поселке на границе Анапы. Фото снято на озере Сукко, которое еще называют Голубым и Кипарисовым. "Вокруг заповедный можжевеловый лес! Рай на земле!!", "Неземная какая-то красота на озере Сукко", – отметили подписчики в Instagram актрисы. Похоже, и ей самой там понравилось.

Любовь много путешествует по России. Не так давно она побывала на берегу другого озера – Тургояк. И там, сбросив одежду, нырнула в воду, а затем показала клубничку. Ранее на Куршской косе ветер распахнул ее летящее платье.

Кадры, которые Толкалина выкладывает в соцсети из тех мет, где путешествует, всегда находят отклик у подписчиков. Как-то она снялась на валуне у моря, одетая в абсолютно прозрачный наряд. До этого вид актрисы в прозрачном купальнике лишил фанатов дара речи...