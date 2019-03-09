"Нимфа": Толкалина обнажилась на камнях

Нибиру
- Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру
- Армагеддон близко: всадниками Апокалипсиса оказались пришельцы с Нибиру
- Нибиру столкнет Марс с Землей
41-летняя российская актриса не прочь показать упругое тело.
8 марта Любовь Толкалина оригинально поздравила прекрасную половину человечества. Балансируя в прозрачной накидке на морских камнях, она показала "позу героя". Эротичный ролик Толкалина сопроводила списком философских советов.
"Делитесь своей любовью , красотой и открытостью со всеми при каждом удобном случае. Постоянно помните, что вы Божественны",
– написала она в своем Instagram.
Божественность актрисы поклонники оценили. Они сравнили ее с нимфой и засыпали комплиментами. Подписчики восхитились великолепной физической формой артистки (орфография и пунктуация сохранены).
"С Праздником вас ! Я вами любуюсь , в вас все гармонично", "Нимфа!!", "Божественная!!!", "какая Вы фантастически красивая и лучезарная!!!"
– отозвались пользователи.
Впрочем, переплюнуть откровенное поздравление певицы Анны Седоковой ей едва ли удалось. Накануне бывшая солистка группы "ВИА Гра" предстала перед фанатами полностью обнаженной.
Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"
Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям