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"Нимфа": Толкалина обнажилась на камнях

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Прозрачный наряд не скрывал точеную фигуру артистки

41-летняя российская актриса не прочь показать упругое тело.

8 марта Любовь Толкалина оригинально поздравила прекрасную половину человечества. Балансируя в прозрачной накидке на морских камнях, она показала "позу героя". Эротичный ролик Толкалина сопроводила списком философских советов.

"Делитесь своей любовью , красотой и открытостью со всеми при каждом удобном случае. Постоянно помните, что вы Божественны",

– написала она в своем Instagram.

Божественность актрисы поклонники оценили. Они сравнили ее с нимфой и засыпали комплиментами. Подписчики восхитились великолепной физической формой артистки (орфография и пунктуация сохранены).

"С Праздником вас ! Я вами любуюсь , в вас все гармонично", "Нимфа!!",  "Божественная!!!", "какая Вы фантастически красивая и лучезарная!!!"

– отозвались пользователи.

Впрочем, переплюнуть откровенное поздравление певицы Анны Седоковой ей едва ли удалось. Накануне бывшая солистка группы "ВИА Гра" предстала перед фанатами полностью обнаженной.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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