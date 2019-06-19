Актриса в откровенном наряде затмила многих звезд на "Кинотавре

Любовь Толкалина умеет приковывать внимание публики. Ее появление на "Кинотавре" также вызвало много эмоций и у присутствующих, и у пользователей соцсети, куда актриса выложила видео и фото с мероприятия. На кадрах она, улыбаясь, блистала в двух нарядах. Один серебрился, другой сверкал, но оба были такими короткими, что едва прикрывали бедра звезды.

"Какой же это был крутой подарок мне!!! Два дня на 30-летии "Кинотавра"!", – сообщила Любовь под одним из роликов, на котором она позирует, сидя на спинке кресла в зрительном зале, грациозно положив одну на другую оголенные стройные ноги.

Это сразу заметили подписчики и не пожалели комплиментов:

"Огонь, ноги красивые", "Шикарные", "Форма ног божественная", "Неповторимая!", "Боже, какая Вы красотка – без фильтров, натуральная, органичная, Вы образец какой-то природности, и неповторимости, и загадочности", "Великолепная", "Светлая, теплая", "До чего же хороша!", "Восхитительна", "Блистательна".

Ее просили чаще выкладывать "такие чудесные свои фото", "это наслеждение".

Чуть ранее Толкалина опубликовала в Instgram снимок, вновь порадовав поклонников. "У всех платья, у меня ничего лишнего", – пошутила она под фото, где показана на ступеньках подбоченившись.

Кадр в котором актриса одета в блестящий серебристый комбинезон, низ которого представляли собой микрошорты, с удовольствием комментировали пользователи. Даже коллеги выразили восхищение. К примеру, Ольга Кабо назвала Любовь в новом образе великолепной.

Остальные щедро засыпали звезду похвалами. "СУПЕР! А больше ничего и не нужно", "Шикарная и прекрасная!!!", "Ногиииииии!", "Умопомрачительные", "А Вам и не надо ничего носить больше), зачем красоту такую прятать","Образ – четкий!".

Впрочем, этой актрисе не в диковинку получать в свой адрес лестные слова, ведь есть чем похвалиться – она выглядит замечательно. И не только в супермини и микрошортах, но и в нижнем белье, а также в образе "рыжей бестии", и даже голая.