"Рыжая бестия": Толкалина показалась в странном виде

Новый образ актрисы восхитил поклонников

В каком бы виде ни показалась Любовь Толкалина, фанаты привычно осыпают ее комплиментами. Похожую реакцию вызвал и свежий кадр, который звезда театра и кино поместила в соцсети.

Она позировала в необычном образе. Яркие кудри, броско накрашенные губы, на голову надета корона, а из приоткрытого рта шаловливо высунут язык – такой ее увидели в соцсети.

Подписчики сразу поделились впечатлениями.

"Рыжая бестия", "Вся такая воздушная, к поцелуям зовущая!", "Зажжжжжжем",

– не сдержали эмоций одни. Другие привычно расхваливали любимицу, подбирая самые лестные слова:

"Улет!.. Какой типаж!", "Ах, ах, какая!", "Такие перевоплощения всегда настроение поднимают. Здорово. Вам очень идет", "Ой, прелесть", "Восторг", "Такая клевая", "Ой, какая хорошенькая", "Красивая, сексуальная, талантливая", "Весело", "Огонь", "Любочка, Вы очаровательны!", "Прекрасный ротик", "Любочка, Вы невероятны!.. похожи на Чурикову. Надеюсь, воспримите как комплимент", "Чудо".

Некоторые добродушно шутили, называя персонажей, которых напомнила им актриса.

"Образ.... такая принцеска-капризуля с писклявым голосом ("12 месяцев")", "Красная королева из Алисы?", "Королева Елизавета?", "Прынцесса, нет, королевна! Или шальная императрица? Хороша", "Мне образ напомнил Черную королеву из "Алисы в стране чудес", "Не пей вина, Гертруда, это уксус", – отметили они.

Сама Любовь под фото весело сообщила: "21 апреля! в Воскресенье! в Петербурге! .... дк Горького! Тайны Королевской кухни! (не пей вина, Гертруда)".

В адрес Толкалиной чаще всего поступают добрые слова. Ею любуются и восхищаются. Даже тогда, когда она выходит голая на берег или сверкает полуобнаженными прелестями...