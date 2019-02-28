Тело Толкалиной довело до обморока

Артистка поразила поклонников формами и откровением

Любовь Толкалина, отдыхающая в Индии, постоянно делится снимками оттуда. На одном из очередных фото она предстала в очень откровенном виде и поделилась мыслями.

"Показывать вам можно только про "девочки и цветочки"... а комментарии к более забористому лучше отключать заранее... иначе многие теряют самообладание и падают в обморок",

– отметила актриса. И так как она "не видит смысла в пустой болтовне... и любит, когда по делу", то решила "блокировать безжалостно" комментарии.

Причина проста – негатив "о том, что она вообще-то давно не бутон, совсем съехала черепицей, явно курит что-то, слишком много веселится, задолбала со своими стихами, все одно и то же, лучше бы шла работать и подозрительно смеется всегда, а глаза грустные на самом деле, потому что после расставания жизни нет".

Толкалина, по ее словам, просто делится тем, чем "считает нужным... и еще никогда не переходила своих границ". Этого звезда ждет и от подписчиков, иначе, хотя и жаль, придется их закрыть. В заключение Любовь добавила:

"Поверьте, 98 % приключений моей жизни не попадает в ленту. я гораздо хуже, чем вы можете представить... поэтому можете не трудиться комментировать".

Фанаты артистки стали хвалить ее и просили, чтобы она не обращала внимания на злые языки.

"Это мощь! Восхищение Вами, Вашей формой, Вашим наполнением, Вашей душой! Пойте, читайте стихи, демонстрируйте нам возможности Вашего тела. Мы любим вас. И с удовольствием наблюдаем за вами. Как за бутоном!", "Солнышко лучистое", "Божественна, восхитительная женщина", "Супертело и замечательная женщина", "Вы классная, у Вас прекрасная фигура", "Очаровательная очаровашка", "Прекрасная, утонченная, легкая, светлая, женственная, талантливая, нежная, солнечная и счастливая!", "Какая шикарная все-таки девушка, глаз радует, столько милости в ней", "Вы так молоды, красивы и находитесь в гармонии с собой и миром... много работая над своим телом и духом... Вы молодец и пример для лентяев...", "Мне все нравится! Человек разносторонний, красивый и умный. Молодец", "Одна из лучших женщин планеты!", "Люба настоящая! И ее видео и фото всегда интересные и живые", "Честно. Достойно. Уважаю. Умница и красавица", "Спасибо Вам за свет, который Вы дарите!"

– написали ей. Многие при этом вспоминали видео Толкалиной, которое накануне вызвало бурное обсуждение в Instagram.

Любовь давно увлекается йогой и с ее помощью поддерживает физическую форму. Даже в нынешней поездке Толкалина активно совмещает отдых с тренировками, что продемонстрировала и в упомянутом ролике.

Необычное упражнение для живота подписчики актрисы восприняли неоднозначно. Одни восхитились тем, как Толкалина поддерживает себя в форме даже во время отпуска. Другие раскритиковали артистку за то, что в записи она выглядит непривлекательно и не мотивирует.



"Что это было? Ужас! Я не хочу такое смотреть! Люба, это слишком. Может, у тебя что-то с головой сегодня?", "Выглядит ужасно", "Зачем это показывать?" – ругались фолловеры.

В целом негатива оказалось так много, что Любовь решила отключить комментарии. Но видео не удалила, пояснив, что с его помощью хочет вдохновить российский народ.

Это был очередной "урок" йоги, который актриса дала в соцсети. До этого она также разместила несколько снимков с тренировок. На одном из них Любовь позирует в бикини.

Снимок настолько хорош, что в очередной раз дает повод думать: идеальную фигуру актрисы не стоит прятать от фанатов...

