Раздетая Толкалина зарядила поклонников

Кинозвезда снова пошалила

Любовь Толкалина часто делится в соцсети необычными и довольно смелыми кадрами. На этот раз она немного озадачила фанатов новым фото, но все равно порадовала.

В кадре актриса показалась в открытом купальнике, не скрывающем ее прекрасную – стройную и подтянутую – фигуру. Она лежит на пальто золотистого цвета и не стесняется своего вида.

"Давайте без придирчивости! Да, я в купальнике ничего в этом страшного такого",

– заявила Любовь под снимком и, напомнив, что "в Москве вообще -18", предложила:

"Изучим Арктику на практике! В социально-бытовом вопросе предлагаю пламенеть! Передвигаться быстро, болтать, шутить, смеяться... и быть гибкими!"

После этого красавица отметила, что "надо как-то дотянуть до завтра", когда, "глядишь, потеплеет". А в заключение пожелала "доброго утра, великолепного дня".

Фанаты с удовольствием откликнулись на пост. Многих покорил вид актрисы, они поделились восторгом, фантазиями и ощущениями.

"Заряжаете своим озорством!"

"Вы как будто на планете Марс, решили поваляться на своем скафандре".

"Класс! И фото и фигура изумительные!"

"На утро она ест солнечных рыжиков, а перед сном выпивает лунного молока".

"Любовь, Вы воплощение гармонии".

"Красиво! Словно парящая во Вселенной".

"Вы заряжаете даже тех людей, которым комфортно и уютно в одиночестве с собой и своими мыслями, в своём мире размышлений..."

"Обожаю когда умные и глубокие женщины позволяют себе дурачиться".

"Спасибо за задор и кураж!"

"Любочка , я подумала, что Вы отдыхаете на звездном небе".

"Зарядила позитивом, спасибочки".

"Любовь. Вы само совершенство!"

"Золотистый мотылек на холодной гальке... но какааая шааапка".

"Такую фигуру не грех продемонстрировать!"

"Чудо, какая Вы хорошая! Во всех всех смыслах. Так держать и никогда не меняйтесь!"

"Вы помогаете даже самым депрессивным людям проснуться и посмотреть на мир новыми , свободными от рабства своих устоев , глазами..."

"Угораю".

Однако недовольные тоже встречались. Они не были грубы, но высказались очень решительно.

"Логично быть в купальнике на пляже... А на пальто..." , "Фигуру можно показать и в вещах облегающих", "Что-то совсем не весело... у женщины есть определенный возраст, чтоб показывать фигуру, к сожалению... худоба – это еще не фигура... увы!", "Понимаю, Вы ничем не отличаетесь от безмозговой Волочковой... Ужасно разочаровываться в своих кумирах!"– упрекнули они Толкалину.

А один добавил: "Мужика тебе надо, Люба, мужика!"

Только общего позитива, навеянного фотографией актрисы, это не испортило...