Любовника Толкалиной рассекретили

Новым избранником актрисы стал известный шоумен

Похоже, Любовь Толкалина нашла своего мужчину. Накануне Дня влюбленных ее видели с ведущим шоу "Поедем, поедим!" на канале НТВ Джоном Уорреном в горном поселке Эстосадок под Сочи. Парочка каталась на лыжах.

"Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни",

– рассказал StarHit избранник актрисы.

Теперь они стараются "проводить вместе все свободное время". Видеться им удается нечасто: у обоих весьма плотный рабочий график. Однако шоумен при любом удобном случае старается уделить внимание даме сердца.

"Сумел пару раз вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях. Для меня большая честь общаться с такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной",

– отметил он.

Толкалина воспитывает 17-летнюю дочь Марию от первого брака с известным актером и кинорежиссером Егором Кончаловским. Супруги прожили 20 с лишним лет, но расстались. Первая жена Уоррена – ростовская журналистка Елена Домрина – родила ему сына Алекса, парню 19 лет. Супруги развелись после четырех лет брака.

Наследник телеведущего учится в Англии, на родине отца. Дочь актрисы октябре прошлого года дебютировала на балу в Колонном зале московского дома союзов. В этом году она заканчивает школу.

С Егором Кончаловским Любовь Толкалина рассталась несколько лет назад, что далось актрисе нелегко. Она признавалась, что муж ушел к новой возлюбленной, которая родила ему сына. При этом бывшие муж и жена сохранили дружеские отношения ради наследницы. Они оба присутствовали на первом светском торжестве, участницей которого она стала.

После развода актрису видели только в компании лидера рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Им даже приписывали роман. Свои отношения с Джоном Уорреном любовь Толкалина не афиширует...