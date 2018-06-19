Толкалина страдала в знаменитой семье

Достоинства актрисы не заметили и не оценили

Она стала известной после роли в фильме Егора Кончаловского "Антикиллер". Но и сегодня популярность Любови Толкалиной не угасает, несмотря на то что главных ролей в кино ей почти не предлагают.

Актриса расцвела и наслаждается каждым прожитым днем. И прошлое вспоминает лишь иногда, публикуя в соцсетях кое-что из личного архива.

Вот и сегодня она заглянула туда и вынула новый снимок. "Вот какую фоточку нашла... дитя... мне тут 17... бровью веду", – подписала актриса.

Поклонники наперебой поделились впечатлениями от увиденного. "Прелесть...", "Какая славная девочка!", "Куколка просто!", "Люба, Вы просто огонь", "Симпатяжка!", "Хороша!", " – завалили они актрису комплиментами.

У кого-то возникли странные ассоциации. "На Жанну похожа Агузарову", "На Ирину Панаровскую чем-то тут похожи", "На Катерину Гусеву здесь похожи", – отметили трое.

А некоторые описали молодую Толкалину как "знойную красотку" и заключили крылатой фразой из знаменитого фильма: "Ах, боярыня, красотою лепа, червлёна губами, бровьми союзна..."

Именно в такую влюбился Егор Кончаловский. Она была прекрасна.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 18 Июн 2018 в 10:30 PDT

Приехав в Москву из Рязанской области в 17 лет, она поступила на курс во ВГИК на курс к Алексею Баталову. И в тот же год познакомилась с будущим гражданским мужем, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Через несколько лет отпрыск семьи Михалковых-Кончаловских стал отцом ее дочки Маши. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прожили вместе 14 лет. А в 2017 г. вдруг сообщили о расставании.

И уже спустя несколько месяцев у Егора родился сын Тимур. Новой возлюбленной известного актера и режиссера стала Мария Леонова, когда-то защищавшая его в суде.

Вряд ли была Любовь Толкалина счастлива в знаменитом семействе. Позже она призналась, что никогда не чувствовала себя полноценной частью знаменитой семьи, их ровней. А бывший супруг и вовсе как-то на одном из ток-шоу назвал ее "никакой" женой.

А ведь они так гармонично смотрелись вместе...