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У Толкалиной случилась беда

Любовь Толкалина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Родители известной актрисы попали в аварию

Это произошло три дня назад. Машина, в которой ехали отец и мать, слетели с дороги. Любовь Толкалина от испуга на некоторое время даже лишилась речи. Об этом сообщила она сама.

Однако все оказалось не так страшно. Хоть родители актрисы вместе в автомобилем и свалились в кювет, они не пострадали. "Они целы и улыбаются", – написала актриса.

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Но сама она возмущена тем, как содержатся дороги в том месте,где это случилось – в Рязанской области. Трасса там, по ее словам, " травмоопасные", что "теперь это проверено на себе".

И "вопрос к губернатору Рязанской области зреет серьезный", – заявила звезда. И призвала беречь "мамуль-папулей".

Ей ответили и жители Рязанской области. Дороги в регионе находятся в убитом состоянии уже несколько десятков лет и пока не видно, чтобы кто-то пробовал решить эту проблему, сообщили они, отмечает EG.RU

Любовь Толкалина рассказала эту историю накануне, в День отца. По ее словам, "классно, что есть на свете такой праздник". А она "папина доча".

Два часа назад актриса напомнила, что еще вчера был всемирный день борьбы с засухой и день медработника. А также родился Игорь Стравинский, Рудольф Нуреев попросил политического убежища, отыгрались мексиканцы". Толкалина счастлива и полна позитива...

Полина ДОРОЖКИНА
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