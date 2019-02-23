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Обнаженная Толкалина лишила поклонников дара речи

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты уверены, что актриса с каждым днем лишь молодеет и хорошеет

Любовь Толкалина даст фору многим молодым моделям. Артистка, зная о своих достоинствах, с удовольствием демонстрирует стройную фигуру на кадрах в соцсетях. Сейчас знаменитость отдыхает в Индии и делится с подписчиками провокационными снимками.

Так, на одном из кадров, который Толкалина опубликовала в Instagram, они нежится на песке в прозрачном купальнике. Невнимательные фолловеры даже не сразу разглядели на актрисе эту пляжную вещь. Тем не менее большинство подписчиков этот снимок привел в настоящий восторг.

"Это лучшее фото которое я когда-либо видела", "Богиня", "Птица дивная", "Изумительно красива!", "У Любови нет возраста. Реально", "Великолепно, тончайшее кружево тела", "Никогда еще не видела такой красоты", "Ах, Любаша – как всегда хороша!", "Какие формы, о боже!" – прокомментировали кадр поклонники Толкалиной.

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Артистка, к слову, лишь однажды призналась, что ей стыдно за свои голые фото, потому что она сделала их в юном возрасте. 

Полина ИВАНОВА
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