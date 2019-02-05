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Толкалина показала неутомимого мужчину

Любовь Толкалина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса впервые за долгое время снялась с мужчиной для Сети

Любовь Толкалина нередко радует поклонников, размещая в Instagram фото и видео. Теперь она опубликовала снимок, на котором изображена, тесно прижавшись к известному мужчине. В подписи под кадром прелестница назвала его главное качество.

"Неутомимый... в гриме бессмертного... Кощея", –

сообщила она и указала, кто с нею рядом, хештегом – @goshakutsenko. 

Фанатам снимок очень понравился. Многие хвалили актеров и, не сдерживая эмоций, выразили пожелания.

"А красиво смотритесь", "Обожаю... Самые лучшие", "Вы супер! Красавцы, лучшие!", "Фильмы с Вашим участием просто красота!", "Игра актеров на высоте", "Самые любимые мои актеры Любовь и Гоша... Вы такие классные, умеете зажечь настроение на весь день", "Оба в мехах! Красивые!", "Как хочу на Ваш спектакль!", "Такое фото теплое", "Прекрасны вдвоем! Успехов навсегда и Любушке, и Гоше!", "Сладкая парочка".

Некоторые интересовались творческими планами двух звезд: "Антикиллеровцы", "Самая любимая кинопара! "Антикиллер"👍! Вы очень классные!", "Готовится что-то прекрасное?", "Продолжение "Последнего мента"?", "Надеемся, это со съемок продолжения "Скорой"?"

Больше комплиментов досталось, конечно, Толкалиной. Для поклонников она не только "крутиха", а также "чел с юмором", но и "очень обаятельная", от нее "тепло исходит неимоверное".

Впрочем, так писали ей и раньше. Особенно актриса восхищала фанатов в неглиже. Они всегда без ума от ее стройной фигуры и пикантных прелестей, которые Любовь часто показывала на фото в соцсети – то напевая в душе "одному парню", то лежа на земле, то сбросив нижнее белье.

И похвастаться звезде есть чем – фигура у нее великолепная. Актриса следит за собой и находится в прекрасной форме. Многие поклонники уверены, что ей нечего стыдиться ни в одежде, ни без нее.

А вот с личной жизнью у артистки пока не все гладко. Она разведена, о каком-либо ее новом мужчине ничего не известно. Актриса посвящает немало времени дочери и не забывает навещать родителей, которых также очень любит.

Полина ДОРОЖКИНА
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