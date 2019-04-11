"Королева мира": голая Толкалина вышла на берег

Актриса восхитила поклонников фигурой

Любовь Толкалину обожают поклонники. Их покоряет ее позитив, доброта, талант, а больше всего – ее велилепное тело. Вот и новое фото, опубликованное на странице звезды произвело тот же эффект.

На нем актриса позирует, стоя на валуне у моря. Она одета в абсолютно прозрачный наряд, из-под которого хорошо видны в мельчайших подробностях обнаженная соблазнительная грудь, аккуратные голые ягодицы и длинные стройные ноги.

Многих фолловеров точеная фигурка Любови заворожила и навеяла романтические картины.

"Королева мира", "Солнечный лучик или пена морская?.. То ли девушка,то ли виденье...", "Бегущая по волнам", "Нимфа",

– с восторгом написали они. Другие воспользовались обычными похвалами:

"Богиня!", "Классное фото!", "Люба самая красивая. Самая настоящая".

Некий поклоник заявил, что актриса – "волнительная девушка".

Между тем сама Толкалина ни о чем "таком" и не помышляла. Под столь откровенным кадром она как ни в чем не бывало сообщила: "А у нас... радость. Моя чудесная подруга... снова собирает курс ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН...19 апреля старт!..осталось 4 места...", добавив два слова – "позволь себе быть".

Ранее Любовь показалась в модном образе. В кадре, появившемся в соцсети накануне, актриса красуется в черных кожаных брюках, "воздушной" белой блузе и леопардовых лодочках. Ее волосы уложены в высокую прическу , в которую цветы вплетены так, что создается ощущение, будто на голове – корона.

Под ним фанаты тоже рассыпались в похвалах: "Вам идет корона. У вас тонкая и красивая внешность. Дай бог вам здоровья и новых ролей", "Царица, в короне. Шик!", "Богиня нереальная", "Какие ноги... Просто нет слов", "Восхищаюсь вами", "Изумительный стиль", "Любовь, вы богиня".

Известная российская актриса не раз показывала свое подтянутое тело. Пользователи Сети не раз восхищались соблазнительными формами звезды театра и кино, от вида обнаженных прелестей почти лишались чувств, увидев ее раздетой, признавались в обожании, любовались ее раскованностью и искренностью, даже заводились, глядя на снимки любови без белья.

В общем, разогреть любовь и возбудить интерес публики Толкалина умеет. Она часто выкладывает в интернете фото в купальнике, в нижнем белье а то и без него. Между тем однажды красавица призналась, как ей было стыдно за "обнаженные" снимки...