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Толкалина показалась в прозрачном нижнем белье

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Актрисе есть чем похвалиться

Любовь Толкалина выглядит потрясающе. В этом можно убедиться, глядя на свежую фотосессию в нижнем белье, выложенную звездой экрана в соцсети.

В кадрах актриса позирует у зеркала. Она почти обнажена до пояса, ее грудь прикрыта тончайшим лифчиком, сквозь который видны все пикантные детали.

"Я очень ждала, когда оно, наконец, настанет то самое время, когда полнота принятия себя растворит все страсти и тягу к экспериментам и настанет время сладостного упоения находками и открытиями, радость ощущения себя в мире, где ты берешь свое там, где ты видишь свое", – поделилась Любовь мыслями под снимками.

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Вид кинозвезды не оставил равнодушных. Фанаты привычно восхитились формами любимицы:

"Нереальная", "Всегда хороша", "Какая шикарная женщина!!!!! Так держать!!!", "Вам можно было бы и как модель состояться, не будь Вы так талантлив... просто шикарно", "Самая прекрасная женщина", "Француженка", "Вы отлично для своих лет выглядите", "Роскошная".

Столь откровенные кадры Толкалиной, по мнению многих, совсем не похожи на безвкусицу. "Удивительно, но именно Ваши фотографии в нижнем белье не кажутся вульгарными. Красиво. Это Ваша заслуга. Спасибо Вам за стиль и утонченность", – отметили поклонники.

Мужчины хвалили и мечтали: "Ах, какая же великолепная барышня... волнительная и волнующая", "Многие бы состояние отдали за честь, замкнуть застежечку, королевна".

Не остались в стороне и злопыхатели. "Реклама полунагая вызывает негативчик", "Перебор!" – высказались они. Однако таких было мало, и их комментарии просто потерялись в потоке позитива, как всегда.

Любовь Толкалина и в свой 41 год не стесняется показывать тело. На ее странице в Instagram немало весьма смелых фото. Звезда кино и театра не раз показывала грудь, купалась без бикини и раздевалась то на камнях, то на берегу. Ее хорошо сложенная фигура доводила поклонников до обморока и лишала дара речи.

Полина ДОРОЖКИНА
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