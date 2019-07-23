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"Сладкая!": после купания Толкалина сняла клубничку

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba
Актриса раздразнила фанатов провокационными кадрами

На новых снимках Любовь Толкалина в очередной раз блеснула и тонким юмором, и своими прелестями. Она искупалась в озере и показала клубничку. Подписчики в восторге.

Свежее фото актриса сделала "по дороге на Аркаим" – поселок, расположенный в 2 км к юго-востоку от Александровского в Челябинской области. На нем показана ее рука с веточкой спелых ягод. 

"Какая красота!", "Слаадкаая!🌺", "мимо ваших фото пройти невозможно! Естественность и позитив! Ранимость и интелект!", "у вас на страничке заряжаюсь положительной энергией", "Любовь!!! Да Вы ЛЮБОВЬ!!! Как во всем видите прекрасное, любите и наслаждаетесь жизнью!!! 👏❤️", "Спасибо за Вашу настоящесть...",

– прокомментировали снимок в Сети (здесь и дальше орфография и пунктуация авторов сохранены).

Некоторые подписчики засомневались в названии ягодок, но знающие убедили их, заявив, что это именно "клубника лесная", добавив, что она "пахнет летом" и у нее "вкус детства".  

Ранее любимица публики отдохнула на берегу озера Тургояк. Она сбросила одежду и нырнула в водоем. Заплыв Толкалиной снимала ее бабушка.  

"Младший брат Байкала легко пускает, вода вполне для жизни. В воде наблюдается планктон, и она очень вкусная... Магическое место", – поделилась впечатлениями звезда. 

Фанаты, отметив, как хорошо видно, что актриса в прошлом занималась плаванием, оценили ролик и ее способности. При этом не пожалели комплиментов и старшей родственнице:

"Красивая природа и вы Любовь👏🌹🌹🌹", "Невероятная девушка!💙🎆💙", "Люба,вы ооочень крутая!!!👏👍", "Класс!!!", "Вы просто супер такая безстрашная", "Бабушка фантастическая, выглядит невероятно!".

Звезда часто радует публику не только в кино и театре, но и на просторах Сети. Недавно на странице Толкалиной появился более эффектный кадр. Ветер распахнул подол платья на актрисе, и перед глазами поклонников предстали ее длинные ноги и стройные бедра. Но самое пикантное место она прикрыла нарисованным сердечком.  

 

Полина ДОРОЖКИНА
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