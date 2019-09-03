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Толкалина в бикини снялась в раскованной позе

Любовь Толкалина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса разделась и поделилась хорошим настроением

Любовь Толкалина разместила в Instagram еще одно откровенное и забавное фото. На нем звезда кино и театра позирует в черно-белом полосатом купальнике, сидя на фоне картины, на которой нарисованы рыбки в воде, и весело улыбаясь. Длинные стройные ноги разведены в стороны.

"Влыдычица морская.... вдогонку", – сообщила актриса под кадром (все буквы и знаки автора сохранены) .

Поклонники с удовольствием подхватили шутку. Они восхищались внешностью любимицы, ее чувством юмора и признавались ей в любви:

"Хороша чертовка!", "Ноги!", "Прекрасная, очаровательная, обожаю Вас", "Ты выглядишь как русалка", "Супер", "Морячка... Прикольно", "Класс", "Вы очень крутая! Очень!", "Сколько фантазии для фотографий у Вас, Любовь!", "Отличная фигура и вообще женщина!!! Удачи Вам! Вы молодец и светлый человек!". 

Ранее Толкалина показалась вполоборота в ярком длинном платье с "летящей" юбкой. Волосы закрыли лицо, одна рука оголена у плеча.

Это выглядело эффектно и не укрылось от фанатов. "Ух ты! Огонь! Супер!", " Жар-Птица! Красиво!", "Цвет... апельсин... очень Вам идет, женщина-праздник, женщина-огонь!", "Мощно! Сильно!..", "Впечатляющее фото", – восхищались они.

Ранее Любовь выложила снимок с коллегой, который держит ее за грудь, и видео с качелей, где у нее высоко поднялось платье. До этого она в купальнике обняла дерево, прошлась между берез в прозрачном наряде, и показала клубничку.

Полина ДОРОЖКИНА
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