Грустная актриса поделилась откровенным кадром

Любовь Толкалина не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры. На свежем снимке, выложенном в Instagram, звезда изображена в прозрачном наряде с парящим шлейфом у берез. Ее откровенный вид на фото и размещенные под ним слова не оставили подписчиков равнодушными – они восхитились и смутились.

"Так много печальных новостей за последнее время, что совсем все валится из рук и хочется уйти в лес...", – призналась актриса.

Кто-то из фанатов тут же продолжил ее фразу: "...И раствориться в нем, расстаять, как облако". Остальные засыпали Толкалину комплиментами.

"Ушла в лес", "Невесомая", "Красивая девушка", "Невеста", "Фея", "Олеся", "Любовь фотографии Ваши очень красивые, нежные, как и Вы", "Березки...Красота... слов не надо: она сама за себя говорит обо всем...", "Просто великолепно", "Нимфа лесная!",

– не поскупились они на лестные слова.

Нашлись и те, кому фото не понравилось. Одна дама припомнила неудачу артистки в личной жизни и позлословила: "Кончаловский правильно решил, ушел от этой неземной нимфы". Другая упрекнула звезду в черствости. "Страшно заходить на аккаунты некоторых наших публичных людей. Пропади завтра вся Россия, они все равно будут ножки свои выставлять да стихами с цветочками восторгаться", – возмущалась она.

Этот комментарий Любовь не оставила без ответа и заявила: "Не стоит тогда заходить и сюда. Общую истерику я не поддерживаю. На провокации предлагаю не реагировать, а хранить себя". Ранее актриса высказалась о пожарах в Сибири. Она была потрясена масштабами катастрофы и предлагала "помочь хотя бы неравнодушием".

Толкалина часто дразнила фанатов провокационными кадрами. Блистала и тонким юмором, и своими прелестями, снялась в распахнутом платье, засветила гибкое тело в купальнике и без него, а также показала стройные ноги в супермини.