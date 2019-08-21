У Толкалиной на качелях задралось платье

Актриса снялась в соблазнительном видео

В ролике Любовь Толкалина позировала, сидя на качелях в ярко-красном шелковом платье. Оно красиво развевалось, оголяя стройные бедра и ноги. Это дало фанатам возможность еще раз убедиться в том, как хороша их любимица.

"Немного об уходящем дне", – подписала звезда видео.

Большинство поклонников давно знают, что актрисе с лихвой досталось от природы женской энергетики и творческого таланта. Не подкачала и внешность – по мнению многих, Любовь Толкалина не уступает одной из знаменитых иностранок – признанной секс-символом Монике Беллуччи: обе прекрасно выглядят для своего возраста.

Фанаты актрисы осыпали комплиментами длинные ноги Любови и ее саму:

"Бесконечные красивые ноги", "Хороши", "Да эта женщина купается в женской энергии и гармонично самодостаточна!!!", "Необычайно хороша... необычайно... и, думается мне, это видео – отражение Вашей жизни... Лихо, высоко, красиво и – без страховки!", "Само совершенство, от улыбки до жеста", "Вы огромный позитив!", "Умница, красавица, а самое главное – душа прекрасна, а душа не стареет", "Яркая женщина! Полна энергии, фантазии и шарма!", "Вы просто нереальная", "Ты поток женственности и красоты", "Какая Вы воздушная!"

Такая реакция не нова. Актриса много путешествует и часто делится с подписчиками своей страницы эффектными кадрами. Не так давно она снялась в открытом купальнике, наполовину погрузившись в воду. Ранее засветилась в прозрачном наряде, сняла клубничку после купания, покорила фанатов откровенным снимком, устроила жаркую фотосессию и голая вышла на берег.