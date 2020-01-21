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Толкалина изогнулась в трусах и пуховике

Толкалина изогнулась в трусах и пуховике
Любовь Толкалина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Полуобнаженная актриса приняла необычную позу

Любовь Толкалина творчески подходит к своим фотографиям и каждый раз удивляет подписчиков. На этот раз артистка опубликовала снимок из Ялты, где позирует на берегу моря в одном бикини и туфлях на каблуках. На полуобнаженное тело она накинула пуховик и изогнулась, приняв интересную позу.

"Супер!", "Вы очень красивая женщина, и солнечная!", "Я Вами восторгаюсь, какая Вы классная", "Зажгла супер! Прекрасное фото", "Вау, какой контраст!", "Микс полета фантазии, искусства, красоты", "Красотка! Шикарные ноги!", "Очень изящно",

– оценили пост актрисы ее подписчики. Некоторые пошутили: "Ушанки не хватает", "Парус от бедра". Однако необычный снимок Толкалиной понравился не всем.

"Если честно, не красиво... довольно примитивный сюжет для Вас. И очень видны изъяны фигуры", "Обнаженная и смешная картина", "А *** [ягодиц – Прим. ред.] то уже и нет".

- указали на недостатки фигуры звезды недовольные.

Ранее Любовь Толкалина снялась на берегу, где ветер распахнул ей платье.

Карина СИРАЗОВА

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