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"Божественная": Толкалина в супермини показала роскошные ноги

"Божественная": Толкалина в супермини показала роскошные ноги
Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Бывшую возлюбленную Кончаловского сравнили с "прекрасной нимфой"

Любовь Толкалина показала длинные ноги. На последнем фото актриса позирует в мини-платье и босоножках. Поклонники смогли во всех подробностях рассмотреть стройные ноги знаменитости.

Фото, как рассказала сама Толкалина, было сделано в Крыму, недалеко от дома знаменитости. Подписчики артистки завалили ее комплиментами под постом в Инстаграм. Поклонники признались, что не могут отвести глаз от стройной девушки.

"Очень милое фото", "Великолепная", "Божественная", "Девушка весна", "Просто загляденье", "Красота неописуемая", "Солнечная, воздушная, с длиннющими ногами, сейчас оттолкнется ими и полетит навстречу ветру", "Прекрасная нимфа", "Необыкновенно прекрасная и светлая!", – прокомментировали фото Толкалиной.

Ранее Любовь Толкалина  рассказала о том, как на нее набросились обозленные зрители. 

Дарья ПЕТРОВА

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