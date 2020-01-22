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"Очень смело": Толкалина полностью разделась на пляже

"Очень смело": Толкалина полностью разделась на пляже
Любовь Толкалина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшая жена Егора Кончаловского обнажила тело в ответ на нападки

41-летняя Любовь Толкалина находится в прекрасной форме, что она еще раз доказала, раздевшись на пляже. Актриса без стеснения позировала перед фотографом голой прямо на улице. Снимок Толкалина разместила в своем Инстаграм, немного отредактировав его: самые интимные участки прикрыли с помощью смартфона.

Выложить обнаженное фото Любовь Толкалина решила после того, как нее обрушился поток критики. Пользователям не понравился снимок, где актриса крупным планом показывает свою ступню. Похоже, таким способом звезда решила насолить тем, кому ее тело не нравится.

Под новой фотографией в Инстаграм одни комплименты. Тело Толкалиной подписчики считают совершенным, а ее критиков называют завистниками.

"Молодец! Поддерживаю полностью", "Обожаю Вас и как актрису и как женщину", "Красотка просто!", "Выглядит замечательно, фигурка супер. Очень смело! Почему бы и нет", "Вы очень интересная актриса", "Красавица! Великолепное тело! Смотреть Ваши фото наслаждение", "Это просто зависть, не каждая барышня может так выглядеть в свои за 40..."  - похвалили Толкалину под смелым снимком.

До этого Любовь Толкалина похвасталась роскошными ногами в мини. 

Дарья ПЕТРОВА

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