Дочери Михалкова мешает похудеть элитный продук
Анна Михалкова снова начала борьбу с лишним весом. На этот раз дочь известного режиссера решила прибегнуть к помощи специалистов и сдала дорогостоящий анализ. Он должен был показать, какие продукты ей есть нельзя. Медики выяснили, что актрисе надо отказаться от мидий.
Похоже, что похудение наследницы Никиты Михалкова снова откладывается, ведь эти морепродукты она и так не употребляла. "Я их отродясь не ела! Не ем! И вряд ли буду есть! <…> Пришлось в очередной раз согласиться: "я люблю себя и такой", – написала актриса в "Инстаграм".
В комментариях пользователи начали шутить над аллергией Михалковой и отговаривать ее от похудения. По их мнению, Анна выглядит прекрасно, а некоторые подписчики считают, что она лишится красоты, если начнет сбрасывать вес.
"Ань, как же ты будешь жить без мидий?! Ты же обычно ешь омлет с мидиями, суп с томатами и мидиями и на ужин – мидии на гриле?! Да и как теперь Масленицу пережить – блины из мидий – это твой конек", "Настает время, когда надо выбирать: или лицо, или фигура", "Точно, на мидиях батюшку разнесло за зиму!", "Вы прекрасная! А худеть вообще от слова ХУДО", "Вы очень красивая, и ваш вес вам очень идет", "Какой лишний вес?! Вы очень гармоничны", "Выглядите замечательно", – написали Михалковой в социальной сети.
Ранее "Утро" рассказывало, что дочь Михалкова иссушила тяжелая болезнь.
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