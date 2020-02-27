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Семенович задрала платье-"зебру" у стены

Семенович задрала платье-"зебру" у стены
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники призвали экс-солистку "Блестящих" задуматься

Певица Анна Семенович в платье, украшенном принтом "зебра", пустилась в рассуждения. Смыл ее повествования сводился к расхожей фразе Фридриха Ницше "То, что нас не убивает, делает нас сильнее". 

Философский текст пышногрудая блондинка дополнила фото, на котором она стоит у стены, приподняв ногу, а вместе с ней и платье. Все для того, чтобы донести до своих подписчиков мысль о том, что только "через потери мы приобретаем". Однако это становится понятным не сразу. Должно пройти время, уверена знаменитость с аппетитными формами. 

"Если сейчас кому-то трудно, знайте это скоро пройдет и после темноты всегда приходит свет", – заверила Семенович в "Инстаграм" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Большинство поклонников бывшей солистки "Блестящих" согласились с утверждением Анны, отметив очарование звезды. 

"Красиво так и нежно", "Красиво и сильно сказано", "Анна, все так", "Хорошая Вы наша", "Богиня", – написали фанаты. 

Однако не все разделили мнение артистки. 

"Вы не теряли... ведь когда умирают родные и близкие – это потеря... и что можно приобрести взамен? умерших родителей, сына, мужа????Тупой пост, Аня... вдумайтесь", – призвала пользовательница Сети.

Напомним, ранее Семенович заставили раздеться догола

Ксения АНДРЕЕВА

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