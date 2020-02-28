Стали известны подробности предстоящего бракосочетания русской золушки и французского олигарха

Российская модель и меценат Наталья Водянова готовится к свадьбе с одним из богатейших мужчин в мире – Антуаном Арно. О церемонии, которая пройдет во Франции, на родине жениха, известно не много. Пара старательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз и планирует устроить праздник только для самых близких.

Россиянка приоткрыла завесу тайны, поделившись некоторыми моментами подготовки к волнительному событию. "Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Признаюсь честно, во Франции привыкли к торжествам на порядок масштабнее, поэтому точно найдутся те, кто назовет нашу церемонию скромной", – цитирует ее Elle.

Среди приглашенных, предположительно будут и звезды шоу-бизнеса. Например, продюсер Яна Рудковская и певец Дима Билан, с которыми Водянова дружит уже много лет. Остальные подробности, а также детали свадебного образа модель пока держит в секрете, отмечает StarHit .

Напомним, что французский олигарх Антуан Арно, не раз называвший Наталью Водянову "самой красивой женщиной в мире", сделал ей предложение около года назад, однако свадьбу они решили устроить только сейчас.

Ранее Наталья Водянова в прозрачном платье очаровала публику.