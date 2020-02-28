Танцовщица после вечеринки с Андреем Малаховым пребывала в игривом настроении

Анастасия Волочкова, судя по всему, вернулась с блинных посиделок в великолепном расположении духа. Повеселившись с Андреем Малаховым и другими звездами отечественного шоубиза, балерина решила поволновать мужчин на ночь глядя и обнажила грудь.

Волочкова сбросила одежду и пожелала подписчикам добрых снов в странном виде. Оголившаяся Настя снялась в полутьме, использовав при этом инстаграм-маску с кошачьими ушами и усами. Как отреагировали пользователи на ночное раздевание усатой танцовщицы, неизвестно. Кадр появился в сторис на ее странице.

Ранее забывшую одежду в баре Волочкову пришлось прикрывать шубой с чужого плеча.