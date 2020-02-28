Схватка началась под хит "Не плачь"

В рязанском городском цирке на концерте "Легенды 80-х и 90-х" произошла драка. По неизвестной причине во время выступления Татьяны Булановой сцепились две женщины.

Окружающие попытались их разнять, однако без особого успеха – в бой включилось еще несколько человек, сообщает "Пятый канал".

Звезда не стала обращать внимание на происходящее в зале и допела трогательную песню, отмечает "Свободная пресса". Правоохранительные органы Рязани сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося, уточняет телеканал "360".