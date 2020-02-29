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Звезда «Папиных дочек» задрала ногу кверху в колготках из сетки

Звезда «Папиных дочек» задрала ногу кверху в колготках из сетки
Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Лиза Арзамасова обнажила стройные бедра

Игривое фото появилось в Инстаграм актрисы. Девушка, лукаво улыбаясь, позировала в коротком платье, полулежа в белоснежном кресле. Ноги она при этом перекинула через поручень, подняв одну выше головы. Наряд звезды "Папиных дочек" приподнялся, обнажив стройные бедра.

Снимок Арзамасова выложила на ночь глядя, пожелав подписчикам сладких снов. Однако отправляться отдыхать они не пожелали – на странице Лизы появились десятки комментариев с комплиментами. Некоторые поклонники отметили, что звезда совсем не изменилась со времен сериала, который принес ей популярность (орфография и пунктуация сохранены).

"Самая лучшая актриса" "Вы большая умничка" "Красивая, хм...шикарная девушка" "Да как тут заснуть после такого великолепного фото... и всё же , взаимно" "Какая вы яркая и жизнерадостная! совсем с сериала папины дочки не меняетесь. Я повзрослела, а вы все такая же", – пишут они.

Ранее Арзамасова сняласьв обтягивающей мини-юбке.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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