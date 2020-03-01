Популярная телеведущая уверена, что пластика – это выражение мыслей человека

Теледива Регина Тодоренко опубликовала в своем "Инстаграм" фото в очень интересной позе: девушка расположилась на кресле, закинув одну ногу на подлокотник, а другую поставив на пол на колено.

Экс-ведущая "Орла и решки" уверяет, что работает всегда только в таком положении.

"Наша пластика – это выражение наших мыслей!", – добавила Тодоренко, спросив у подписчиков, что бы она могла иметь в виду, заняв подобную позу.

Поклонники с юмором отнеслись к яркой публикации Регины.

"Регина-трансформер", "Это кресло занято все", "Первое фото это точно про Вас "Широко по жизни шагая", – прокомментировали фоловеры (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что Тодоренко покинула популярное шоу о путешествиях "Орел и решка" в 2017 году. Девушка продолжает строить карьеру на телевидении. После того, как в 2019 году звезда стала мамой, ее пригласили вести программу о воспитании детей "Регина+1".

Несмотря на то, что ребенка Тодоренко родила недавно, она уже вернулась в прекрасную форму и часто радует поклонников откровенными фото и видео в "Инстаграм". В конце февраля она опубликовала ролик, на котором позирует в черном боди.