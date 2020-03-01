Лорак отдала дочь бывшему мужу
Популярная украинская певица Ани Лорак впервые за несколько месяцев отпустила от себя свою дочь Софию. Девочка улетела к отцу в Киев.
Ребенок живет и учится в Москве, все встречи с папой до этого проходили у нее в столице России. Но сейчас у Софии каникулы, и звездная мама решила отправить дочку на свою родину.
Счастливый отец не может нарадоваться встрече с ребенком и постоянно публикует снимки в инстаграм-историях.
"Наконец-то мы с моей бесконечной любовью снова принадлежим друг другу", - объявил бизнесмен подписчикам после прилета Софии в столицу Украины.
Ани и Мурату с воспитанием дочки помогает няня. Она сидит с ребенком, пока звездные родители строят карьеру, пишут "7 Дней".
Лорак не теряет популярность и на родине, и в России. Она не только прекрасная певица, но и женщина с чудесными формами. Подписчики следят за творчеством и жизнью Ани через "Инстаграм". Недавно певица выложила в сеть отрывок клипа, где видно, как она прогуливается в блестящем купальнике по берегу моря.
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