Мурат Налчаджиоглу встретился с юной наследницей в Киеве

Популярная украинская певица Ани Лорак впервые за несколько месяцев отпустила от себя свою дочь Софию. Девочка улетела к отцу в Киев.

Ребенок живет и учится в Москве, все встречи с папой до этого проходили у нее в столице России. Но сейчас у Софии каникулы, и звездная мама решила отправить дочку на свою родину.

Счастливый отец не может нарадоваться встрече с ребенком и постоянно публикует снимки в инстаграм-историях.

"Наконец-то мы с моей бесконечной любовью снова принадлежим друг другу", - объявил бизнесмен подписчикам после прилета Софии в столицу Украины.

Ани и Мурату с воспитанием дочки помогает няня. Она сидит с ребенком, пока звездные родители строят карьеру, пишут "7 Дней".

Лорак не теряет популярность и на родине, и в России. Она не только прекрасная певица, но и женщина с чудесными формами. Подписчики следят за творчеством и жизнью Ани через "Инстаграм". Недавно певица выложила в сеть отрывок клипа, где видно, как она прогуливается в блестящем купальнике по берегу моря.