Исполнительница хита "Ухожу" скоро выпустит клип на новую песню

Ани Лорак представила на суд подписчиков отрывок из своего нового клипа. Видео на песню "Я бы летала" снимали на берегу моря, при этом артистка вертелась перед камерой в сверкающем лифчике и белых брюках.

Видео певица разместила в "Инстаграм" и сообщила, что увидеть его целиком поклонники смогут только 3 марта. "С первым весенним солнцем встречайте мое новое долгожданное видео", – написала она под роликом.

Мнения комментаторов разделились. Некоторым видео показалось однообразным и скучным. Они решили, что артистка не сильно старалась при съемке. Фанаты были рады возможности увидеть любимицу и обратили внимание только на ее внешность.

"Похож на "Мы нарушаем". Такое ощущение, что их снимали в один день. Однообразные клипы стали", "Однотипные клипы", "Как же хочется увидеть этот шедевр", "Бомбическая", "Супер, настоящая звезда", "Красивый клип, а Вы еще красивее", "Какая красивая", "Божественные кадры", – оценили увиденное в соцсети.

Ранее Ани Лорак топлес показала вид сзади.