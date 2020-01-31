Певица вышла на сцену в откровенном наряде

Ани Лорак поделилась с подписчиками роликом со своего последнего выступления. Звезда вышла к публике в свободных брюках и пиджаке, из-под которого виднелся микротоп. Сначала она танцевала на сцене, а затем начала прыгать и наклоняться, демонстрируя декольте. От всего увиденного Игорь Крутой потерял дар речи. Под постом певицы он смог оставить только смайлики.

Поклонники артистки несколькими знаками не смогли ограничиться и оставили под видео множество комментариев. Некоторые от концерта знаменитости в восторге, другие ругают ее новую песню.

"Мы были на этом концерте! Вы великолепны", "Лучшая. И кстати смотрю, что новые костюмы", "Мне не нравится", "Я болею от этой песни! Спасибо!", "Я бы летала" – прекрасная песня, очень ждем на нее клип", "Конфетка", "Супернаряд Каролина", "Прекрасно выглядите, и песня отличная", – похвалили звезду в Инстаграм.

До этого артистка представила новый хит, который записала вместе с молодым партнером. Совместная песня с Мишей Марвиным "Ухожу" фанатам звезды понравилась.

Ранее Ани Лорак снялась в мини-шортах и с голой грудью в клипе "Мы нарушаем".