Певица записала трек с молодым артистом

Ани Лорак представила на суд поклонников свою новую песню. Композицию "Ухожу", которая, возможно, станет хитом звезда записала дуэтом с Мишей Марвиным. Музыканты впервые сошлись вместе, чтобы записать трек. Однако зрители творческий дуэт не оценили и отчитали звезду за то, что она растрачивает свой талант.

"Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви вместе с @misha_marvin", – написала Лорак в Инстаграм.

Поклонники Лорак, уже успели оценить песню "Ухожу". Многим она кажется хитом, другие считают, что вокальные данные Ани Лорак такая песня раскрыть не может. В комментариях звезду не только хвалят, но и жестко критикуют.

"Поздравляю с замечательной премьерой. Невероятная песня", "Очень красивая и жизненная песня", "Все песни на один лад", "Зачем тратить такой красивый голос на такие песни???", "Вам срочно нужно менять команду...Ваш голос рассчитан на большее, а вы, к сожалению, тратите свой талант на это.", "Мне очень понравилась песня, однозначно хит", – оценили поклонники в Инстаграм.

Ранее Ани Лорак прогулялась без белья в прозрачном платье.