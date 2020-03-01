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Умерла известная российская певица

Умерла известная российская певица
Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/ imagebroker.net/www.globallookpress.com
Народная артистка России скончалась на 94-м году жизни

Солистка ансамбля песни и танца "Умарина" и Мордовской государственной филармонии Мария Антонова умерла 1 марта после продолжительной болезни. Об этом рассказала министр культуры Мордовии Светлана Баулина. 

Как передает ТАСС слова чиновника, прощание с артисткой пройдет 3 марта в Русском драматическом театре. Несмотря на болезнь, Антонова до последних дней интересовалась культурной жизнью.

Песня "Умарина" в исполнении народной артистки России стала визитной карточкой Мордовии. С 1996 г. в регионе проводится фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Марии Антоновой. 

Полина ИВАНОВА

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