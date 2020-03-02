Ковальчук задрала юбку на ступеньках
Юлия Ковальчук опубликовала новый снимок в платье с большим разрезом и глубоким – практически до пупка – декольте. В кадре экс-солистка "Блестящих", глядя в сторону, подняла ногу, слегка согнув ее в колене. Длинное красное платье из атласной ткани открыло фигуру певицы – ноги и грудь.
Подписчики оценили снимок. Поклонники делали комплименты по поводу внешности певицы, особенно выделяя ее ноги: "Идеальная девушка", "Все упали к вашим божественным ножкам", "Вау, богиня!", "Естественность – Ваш лучший макияж. Невозможно быть более красивой", "Огонь".
Однако нашлись такие интернет-пользователи, кому снимок не понравился. Они раскритиковали экс-солистку "Блестящих" за чересчур откровенный, по их мнению, наряд и фигуру. "Грудная клетка неженственная", "Зачем выставлять такие фото. Уже замужем, а все оголяется. Куда смотрит Чумаков", "Ужас", – отметили недовольные.
На прошлой неделе Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили годовщину свадьбы – пара вместе уже 12 лет. Певица раскрыла секрет их крепких отношений в интервью изданию "7 дней". По ее словам, возлюбленные не расстаются даже во время ссор. Сейчас пара воспитывает дочь Амелию, которая родилась в 2017 году.
Юлия Ковальчук уже не в первый раз надевает платье с глубоким разрезом, полностью обнажающим ее ноги. Ранее певица снялась в блестящем наряде без белья.
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