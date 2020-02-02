Наряд заодно открыл глубокое декольте певицы

Юлия Ковальчук опубликовала в Инстаграме новое фото. В кадре артистка позирует в бежевом блестящем платье с очень высоким разрезом и открытой грудью. Снимок произвел эффект взорвавшейся бомбы в Сети.

"Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное", – пошутила Ковальчук.

Фанаты, глядя на певицу, пришли в полный восторг.

"Юлечка, просто бесподобно!!! Юбиляр точно скинул пару десятков лет,глядя на Вас!", "Когда юбиляру 50 – может быть и инфаркт от такого платья)) или от ревности жены", "Алексей не ревнует??? платье супер и ты класс", "У юбиляра сердце не остановится?", "Нереально красиво! Просто космос!", "Где трусы?", "Ухх,какой разрез!", "Смело", – восхитились поклонники.

Однако нашлись и недовольные. Недоброжелатели посчитали, что Ковальчук стоит быть скромнее.

"Платье прекрасно смотрится на красивом спортивном теле ,но должны же быть рамки Вы же мама, жена, в конце концов, если конечно считаете что без такого выреза вас не так любить будут, я считаю вы прекрасна и в скромной подчеркивающуюю фигуру одежду", "Ужас,стыд!", "Юля, идите голой.. смысл одевать это платье?? Его же почти нет... тем более, на юбилей 50– летия", "Платье совершенно развратное".