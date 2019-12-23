Экс-солистку "Блестящих" потрогал мужчина

Юлия Ковальчук готовилась к выступлению в одном из новогодних концертов. На ней было очень короткое платье с кружевом внизу. Некий молодой человек, присев на корточки, залез артистке под одежду.

"Где вы лазите, Алексей? Что вы делаете?" – спросила рядом стоящая девушка. Сама певица заявила: "Я вообще мужчин выбираю только сугубо по имени. Если Алексей, то есть доступ к телу". И обе рассмеялись. Все это попало на видео, которое звезда опубликовала в Инстаграм, поинтересовавшись под ним, как девочки выбирают мужчин.

Подписчики отреагировали на ролик по-разному. Одни удивлялись, шутили и завидовали: "...что это он там делает... а?! Пока мужа рядом нет... ", "Осторожно! Чумаков", "Муж где? Он не ревнует?", "Кажется, это он выбирает между вами", "Куда полез", "Что он там делает", "А молодой человек там чем занимается?", "Чего он там у нее шарабошит?", "Везунчик", "А он, зараза, еще делает вид, что ему не нравится... такая кукла в руках".

Другие остались недовольны. "Юля а обязательно, чтобы наряд Ваш постоянно напоминал либо пижаму, либо сорочку... жесть просто... когда Вы уже из безголосой певички в личность к своим 40 перейдете", "На что не пойдешь! Только бы внимание привлечь!", "Под юбку... жесть", "Такое противное видео, вид такой у того, кто под юбкой", – возмущались они.

Фанаты хвалили бывшую солистку группы "Блестящие": "Ну миниатюрная такая, куколка... улыбка шикарная", "Со стороны так забавно, особенно мимика молодого человека", "Приколистка".

Ранее рядом с лежащей в мини-платье Юлией Ковальчук суетился молодой человек с кисточкой. До этого артистка показалась без нижнего белья.