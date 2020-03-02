Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Битые и униженные изменами: что известно об участницах "Холостяка"

Фото: instagram.com/lizaadamenko_/ Фото: instagram.com/thepolinagrents/
Фото: instagram.com/milana_tulpanova/ Фото:instagram.com/karinafombo/ Фото:instagram.com/solansbarbara/
Все о жизни участниц до скандального шоу

Новый сезон популярной программы "Холостяк", в которой 25 девушек поборются за сердце героя реалити-шоу, начался 1 марта. Среди участниц – модели, актрисы и популярные блогеры. "Утро" рассказывает о самых ярких претендентках на сердце богача.

Одной из самых узнаваемых девушек на шоу стала Полина Гренц, известная некоторым зрителям благодаря сериалу "Физрук", где играла с Дмитрием Нагиевым. Сейчас звезда избавилась от килограммов, набранных для роли в картине, и нередко демонстрирует тело в "Инстаграм". Также девушка поет и играет на укулеле (гавайской гитаре), записывая каверы на известные композиции.

Еще одной участницей "Холостяка" стала бывшая жена известного футболиста Алексея Кержакова Милана Тюльпанова. Супруги расстались в 2018 г., после трех лет брака. По некоторой информации, бывший муж не разрешает блондинке видеться с их сыном Артемием из-за того, что она якобы лечилась от наркотической зависимости. Сейчас ни Кержаков, ни Тюльпанова эту информацию не комментируют. По словам Миланы, после развода ей тяжело снова верить мужчинам, и она пришла на шоу, чтобы это изменить.

Также за сердце холостяка поборется модель и певица Карина Фомбо. Девушка ведет блог в "Инстаграм", который насчитывает более 40 тысяч подписчиков. Участница телепроекта публикует юмористические ролики, а также небольшие заметки с собственными рассуждениями.

Барбара Пино тоже стала одной из 25 девушек, которые снялись в проекте. Она родилась в Гаване, а теперь живет в Москве, работая моделью. Барбара так же, как и Милана, уже была замужем и теперь пришла на шоу, чтобы найти свою любовь. В первом выпуске "Холостяка" модель получила розу первого впечатления, сразу заинтересовав героя.

Имя Елизаветы Адаменко известно некоторым зрителям из-за скандального романа с олигархом Валентином Ивановым, который был старше нее почти на 40 лет. Развод пары был громким: Адаменко обвинила супруга в побоях, а Иванов модель – в неверности. В скандал вмешалась адвокат Алены Водонаевой Екатерина Гордон, которая встала на сторону 20-летней девушки. На шоу холостяк выбрал Елизавету в качестве 16-й участницы, тем самым нарушив правила проекта.

Участником "Холостяка", за сердце которого поборются девушки в седьмом сезоне телепроекта, впервые стал мужчина, не связанный с шоу-бизнесом. Новый герой – известный стоматолог Антон Криворотов – верит, что на программе сможет встретить свою любовь, ведь к созданию семьи он готов давно. В интервью Wday.ru он признался, что в девушках его отталкивает невежество и вредные привычки. А вот популярность человека на отношения не влияет, считает Криворотов.

После участия в реалити-шоу одни возвращаются к обычной жизни, в то время как другие зарабатывают миллионы благодаря обрушившейся популярности. Ранее "Утро" рассказало о самых успешных звездах "Дома-2".

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
Ответить
Одни кликухи и наколки!
Репортаж из зоны собрались устраивать?
Или из борделя?
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей