Все о жизни участниц до скандального шоу

Новый сезон популярной программы "Холостяк", в которой 25 девушек поборются за сердце героя реалити-шоу, начался 1 марта. Среди участниц – модели, актрисы и популярные блогеры. "Утро" рассказывает о самых ярких претендентках на сердце богача.

Одной из самых узнаваемых девушек на шоу стала Полина Гренц, известная некоторым зрителям благодаря сериалу "Физрук", где играла с Дмитрием Нагиевым. Сейчас звезда избавилась от килограммов, набранных для роли в картине, и нередко демонстрирует тело в "Инстаграм". Также девушка поет и играет на укулеле (гавайской гитаре), записывая каверы на известные композиции.

Еще одной участницей "Холостяка" стала бывшая жена известного футболиста Алексея Кержакова Милана Тюльпанова. Супруги расстались в 2018 г., после трех лет брака. По некоторой информации, бывший муж не разрешает блондинке видеться с их сыном Артемием из-за того, что она якобы лечилась от наркотической зависимости. Сейчас ни Кержаков, ни Тюльпанова эту информацию не комментируют. По словам Миланы, после развода ей тяжело снова верить мужчинам, и она пришла на шоу, чтобы это изменить.

Также за сердце холостяка поборется модель и певица Карина Фомбо. Девушка ведет блог в "Инстаграм", который насчитывает более 40 тысяч подписчиков. Участница телепроекта публикует юмористические ролики, а также небольшие заметки с собственными рассуждениями.

Барбара Пино тоже стала одной из 25 девушек, которые снялись в проекте. Она родилась в Гаване, а теперь живет в Москве, работая моделью. Барбара так же, как и Милана, уже была замужем и теперь пришла на шоу, чтобы найти свою любовь. В первом выпуске "Холостяка" модель получила розу первого впечатления, сразу заинтересовав героя.

Имя Елизаветы Адаменко известно некоторым зрителям из-за скандального романа с олигархом Валентином Ивановым, который был старше нее почти на 40 лет. Развод пары был громким: Адаменко обвинила супруга в побоях, а Иванов модель – в неверности. В скандал вмешалась адвокат Алены Водонаевой Екатерина Гордон, которая встала на сторону 20-летней девушки. На шоу холостяк выбрал Елизавету в качестве 16-й участницы, тем самым нарушив правила проекта.

Участником "Холостяка", за сердце которого поборются девушки в седьмом сезоне телепроекта, впервые стал мужчина, не связанный с шоу-бизнесом. Новый герой – известный стоматолог Антон Криворотов – верит, что на программе сможет встретить свою любовь, ведь к созданию семьи он готов давно. В интервью Wday.ru он признался, что в девушках его отталкивает невежество и вредные привычки. А вот популярность человека на отношения не влияет, считает Криворотов.

После участия в реалити-шоу одни возвращаются к обычной жизни, в то время как другие зарабатывают миллионы благодаря обрушившейся популярности. Ранее "Утро" рассказало о самых успешных звездах "Дома-2".