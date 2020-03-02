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Участницу шоу "Холостяк" положили в гроб

Участницу шоу "Холостяк" положили в гроб
Алина Чусь. Фото: www.instagram.com/chusalina/
Алину Чусь вынесли на знакомство с женихом в необычном виде

Участницы шоу "Холостяк" уже побывали на первом свидании с Антоном Криворотовым. Именно за его сердце они и будут бороться. Произвести сильное впечатление, наверное, смогла одна из участниц, нарядившаяся в костюм монахини. Необычной одежды Анине Чусь показалось мало – она легла в белый гроб, в котором ее и вынесли на знакомство с женихом.

К яркому появлению участницы шоу "Холостяк-7" зрители отнеслись скептически. Им кажется, что Алина Чусь переигрывает, ведет себя глупо и играет со смертью.

"Дура в гроб легла. Это ж надо так хотеть славы а...Просто ужас. Люди безнадежно больны и боятся смерти, а эта дура сама туда легла. Вот увидите, с ней еще что-то приключится", "Переигрывает. Очень не понравилась. Понты корявые", "Вообще сложилось впечатление, что сценарий", – высказали свое мнение зрители.

Новый сезон шоу "Холостяк" обещает быть одним из самых ярких. За сердце стоматолога из Москвы будут бороться модели, актриса сериала "Физрук", популярный блогер, бывшая жена футболиста и Алина Чусь, примерившая образ монахини. Она на шоу пришла уже второй раз. До этого она боролась сердце Тимура Батрудинова.

Ранее "Утро" подробно рассказывало о самых ярких участницах шоу "Холостяк-7". 

Дарья ПЕТРОВА

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