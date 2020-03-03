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Виторгану поставили страшный диагноз

Виторгану поставили страшный диагноз
Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По неподтвержденным данным, у актера пневмония

Известный российский актер Максим Виторган пожаловался врачам на температуру и одышку. По неподтвержденным данным, медики поставили ему серьезный диагноз – "пневмония", сообщает телеграм-канал 112. Несмотря на плохое самочувствие, от госпитализации бывший муж Ксении Собчак отказался.

Однако позже помощница актера опровергла слухи о его болезни: "С ним все хорошо. Он чувствует себя нормально". А также заявила, что к врачам мужчина не обращался и ухудшения самочувствия у него не наблюдалось, пишет "Вечерняя Москва".

Дополнительная информация о самочувствии бывшего Собчак пока не известна.

Максим Виторган – популярный актер театра и кино, режиссер и телеведущий. Его брак  с журналисткой и светской львицей Ксенией Собчак длился шесть лет, но в июне прошлого года супруги решили расторгнуть отношения.

Теперь "блондинка в шоколаде" замужем за московским режиссером, художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. А новой избранницей ее экс-супруга стала российская и грузинская актриса – 28-летняя Нино Нинидзе. Недавно пара вернулась с отдыха в Омане.

Александра АКСЕНОВА

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