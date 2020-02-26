Актриса показалась в слитном купальнике у реки

Нино Нинидзе опубликовала новую фотографию на своей странице в "Инстаграм". В кадре возлюбленная Максима Виторгана предстала в купальнике бордового цвета с вырезом, открывающим грудь артистки, и белой накидке с цветами. На оголившей бедра звезде также была светлая обувь, причем на снимке виден только один кроссовок – левая нога Нинидзе была босой.

Знаменитость сняли в движении – актриса, судя по всему, выходила из воды, которую можно разглядеть за ее спиной.



"Заворожила. Добавлю: и приворожила", "Вы очень красивая", "Ты Богиня!" – оценили пост возлюбленной Виторгана. В "Инстаграм" похвалили внешность актрисы и восхитились ее ногами, которые на фотографии выглядят загорелыми. Вероятно, снимок был сделан в Омане, где Нинидзе и Виторган недавно отдыхали.

Ранее в Сети появились слухи о расставании пары, а также о беременности актрисы от другого мужчины. Однако ни Нинидзе, ни Виторган на сплетни не реагируют и продолжают публиковать совместные фото и видео, признаваясь друг другу в любви.

Ранее 28-летняя актриса снялась без одежды в постели, прикрыв тело цветком.