Собчак засветила кружевное белье перед симпатичным мастером

Декольте светской львицы украшал внушительный крест

Ксения Собчак опубликовала в своем Инстаграм свежий снимок. На фото "блондинка в шоколаде" позирует вместе с мастером-визажистом. Обе дамы, улыбаясь, стреляют друг в друга глазами.

"Светить всегда! Светить везде!" - написала Собчак под кадром, где засветила кружевное белье перед симпатичной девушкой. Из-под тонкой черной маечки Ксении выглядывает лифчик.

Хороша, решили подписчики и написали журналистке и телеведущей массу приятных комментариев. При это некоторые мужчины так возбудились, что оставили не очень приличные послания (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая красивая женщина", "Вы здесь на Гагу похожи" "В твоём случае, будет лучше звучать, светиться всегда и светить везде! В позитивном смысле!" "Сама хороша, а мастер... что-то не очень на фото получилась.)" – высказались пользователи.

Ранее супруг Собчак Константин Богомолов снял с возлюбленной видео, которое завистники тут же окрестили "траурным".