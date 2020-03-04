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"Даю только в долг": Валерия не обеспечивает своих детей

"Даю только в долг": Валерия не обеспечивает своих детей
Фото: Дни.ру
Артистка считает, что дети должны рассчитывать только на себя

У певицы Валерии трое взрослых детей, трогательными снимками которых она нередко делится на своей странице в "Инстаграм". Но исполнительница оказалась принципиальной мамой. Недавно певица заявила, что не собирается обеспечивать дочь и двоих сыновей.

"Все мои дети – самостоятельные, сами себя содержат. Это мое глубокое убеждение, что они всего должны достичь сами. Я им не покупаю машин, яхт, самолетов. И ни рубля им не даю. Если только в долг", – призналась артистка в интервью изданию "Дни.ру".

Певица уверена, что такая позиция должна мотивировать детей работать и развиваться в дальнейшем. Знаменитость также в шутку отметила, что на наследство отпрыскам надеяться смысла нет: в ее роду женщины живут долго. "У меня бабушка прожила сто лет, поэтому дети знают мой потенциал, и, как говорится, устанут ждать", – сказала она.

Ранее Валерия поделилась в своем микроблоге необычной фотографией в интересном наряде.

Александра АКСЕНОВА

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